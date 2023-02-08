資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌，雖已動手術切除腫瘤，但健康頻出狀況，去年曾走過鬼門關數次，目前裝設人工血管方便長期注射藥物。今（8日）陳文茜突發燒到38.9度，走路搖晃、全身發抖甚至無法進食，病況令人憂心。

陳文茜8日在社群平台透露，今日因不明原因發燒到38.9度，虛弱到沒辦法寫作，更進一步指出身體的不適，包括「虛弱無力」、「無法進食」、「走路搖晃」、「全身發抖」等症狀，愛犬看到她生病，憂心忡忡地在門口守候3個小時，讓陳文茜暖心地向牠喊話：「親愛的孩子，我會為了妳毫無保留的愛，努力活著，我不會拋下妳。」

陳文茜近年免疫系統失調，常飽受疾病的折磨，曾自爆1年3個月前短時間內休克3次，靠旁人幫她施打Epipen（腎上腺素）才救活，也透露自己的罕見疾病沒有治癒的方法，「除非免疫停止攻擊我的腦部」。

但陳文茜心態樂觀、堅強，淡定看待生死，已設計好埋葬的地方，「玫瑰花石刻，立體三層花瓣上刻著我的名字，年份，一首簡單的詩，花蕊中心噴著泉水」也透露會跟外公、外婆和往生的所有毛小孩長眠。