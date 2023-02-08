當前ChatGPT概念紅遍全球市場，企業與投資人均在搶搭這班快速列車。繼百度之後，大陸互聯網巨頭阿里巴巴8日也證實，公司正研發類ChatGPT對話機器人，正在內部測試階段。受此消息激勵，阿里美股盤前一度上漲4.5％。

全天候科技報導，阿里巴巴一名資深技術專家8日爆料，集團最具研發實力的阿里達摩院正在研發類ChatGPT的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。

報導稱，從曝光截圖來看，阿里巴巴可能將AI(人工智慧)大模型技術與「釘釘」（DingTalk，為阿里巴巴集團推出的企業版即時通訊行動應用程式軟體，可提供多種語言、支援多種作業系統）生產力工具深度結合。對此，阿里巴巴方面表示，「確實在研發中，目前處於內測階段。後續如有更多資訊，將會第一時間和大家同步。」

近日ChatGPT概念爆紅，這股熱浪也吹向A股市場，漢王科技、大陸最大問答網站知乎股價暴漲。知乎港股8日開高走高，午後一度暴漲超過57％至36.6港幣，創下歷史新高。收盤報32.45港幣，仍大漲39.6％。

另外，A股人氣股漢王科技8日午後觸及漲停，為連續8日漲停板。同時，網易有道傳出正在開發類似於ChatGPT的人工智慧學習服務，網易港股8日短線一度上漲近5％。