至於喬山元月商用健身器材營收，較預估目標略減，但仍保持年增的趨勢。喬山表示，目前商用客戶推遲的裝機訂單，預計後續兩個月陸續完成，將可貢獻營收，因此，公司仍樂觀看待第一季合併營收持續成長。

喬山去年下半年營運表現大幅改善，不僅第三季營收及毛利率，均明顯提升，第四季營收亦跟進創下單季歷史新高，在營收規模放大，及毛利率轉佳的狀況下，預計去年第四季的營運獲利，將有不錯的表現。

另喬山去年12月完成日本富士醫療器（Fujiiryoki）剩餘股權收購，除原本在日本市占第一的Fujiiryoki家用按摩椅外，Fujiiryoki商用機種也已搶進健身房市場。目前歐洲荷蘭健身房已率先採用，今年以後將續在其他國家及區域銷售，逐步邁向國際市場。

喬山已成為富士醫療器的單一股東，對於未來營運及通路發展，將有更高的靈活度及掌控權，目前公司規劃新年度將加大其醫療輔助產品，如電動代步車、助聽器、整水器等，及家庭美容類別產品，以期逐步完成家庭健康生活領域的產品布建。

喬山說，由於商用健身器材產業成長方向明確，家用市場需求，經過2年的調整，預估於今年下半年回到常態，加上集團旗下日本富士醫療器今年將擴大營運範圍，喬山今年全年合併營收，可望再攀高，並依傳統淡、旺季曲線，逐季往上。

喬山強調，由於公司目前合併毛利持續拉升，今年度營運朝向營收、獲利雙雙成長的目標前進。