澎湃新聞8日報導，將於今年4月1日首次當值大陸電信巨頭「華為」輪值董事長的任正非之女孟晚舟，近日頻頻亮相，先後帶隊走訪了中國建材集團、中國華能集團兩家大陸央企。

2023年2月8日，大陸《證券時報》e公司報導稱，任正非之女、華為副董事長、輪值董事長、財務長（CFO）孟晚舟將於2023年4月1日首次當值華為輪值董事長。

據中國建材集團有限公司（中國建材集團）官網消息，中國建材集團與華為技術有限公司（華為）7日在北京舉行戰略合作協定簽約儀式。根據戰略合作協定，雙方建立戰略合作夥伴關係，在新材料研發、數位化、綠色低碳、國際化等領域緊密合作，推動雙方實現高品質發展。中國建材集團黨委書記、董事長周育先與孟晚舟出席簽約儀式並見證簽約。

中國建材集團消息，孟晚舟介紹了華為公司的業務戰略與最新發展情況，回顧了華為與中國建材集團長期以來保持的良好合作。

孟晚舟表示，雙方已經有了非常好的合作基礎，建立了真正雙向的、互利互惠的戰略合作。她指出，中國建材與華為作為全球最大的建材產業集團和全球領先的ICT基礎設施提供商，互為產業鏈的上下游以及戰略合作夥伴。面向未來，孟晚舟贊同周育先提出的四大合作方向，並就新材料聯合研發、數位化轉型、綠色低碳和國際化領域提出思考與建議。

中國建材集團是經大陸國務院批准、由中國建築材料集團有限公司與中國中材集團有限公司重組而成、大陸國務院國有資產監督管理委員會直接管理的大陸中央企業。

據公司官網介紹，中國建材集團是全球最大的綜合性建材產業集團、世界領先的新材料開發商和綜合服務商，連續12年登上《財富》世界500強企業榜單，2022年排名196位。截至2022年底，資產總額6800多億元（人民幣，下同），年營業收入3800多億元，員工總數20萬人。擁有14家上市公司，其中境外上市公司2家。

同日，孟晚舟又帶隊拜訪了中國華能集團有限公司（中國華能集團）。

據中國華能集團官網消息，中國華能集團黨組書記、董事長溫樞剛7日在集團公司總部會見孟晚舟，雙方就進一步深化合作交換意見。

消息稱，孟晚舟表示，華為堅持加大對研發的投入，期待華能給華為「出題目」，通過聯合實驗室等牽引課題研究，一起攜手探索數位技術與煤炭產業相結合的解決方案。面向未來，希望雙方在數位化、煤炭、新能源等領域持續深入合作。

中國華能集團是經大陸國務院批准成立的國有重要骨幹企業，創立於1985年。該公司註冊資本349億元，主營業務包括電源開發、投資、建設、經營和管理，電力（熱力）生產和銷售，金融、煤炭、交通運輸、新能源、環保相關產業及產品的開發、投資、建設、生產、銷售，實業投資經營及管理。

目前，中國華能集團擁有58家二級單位、480餘家三級企業，5家上市公司（分別為華能國際、內蒙華電、新能泰山、華能水電、長城證券），員工13萬人。

據華為公司官網資訊顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士，1993年加入華為，歷任公司國際會計總監、華為香港公司財務長、帳務管理部總裁，現任副董事長、輪值董事長、公司CFO。

2022年4月1日，華為公司監事會換屆情況和董事會變動對外公布，孟晚舟接替郭平出任輪值董事長，郭平轉任監事會主席。目前，華為公司共有徐直軍、胡厚崑、孟晚舟三位輪值董事長。公司公告顯示，根據公司輪值董事長制度，2022年10月1日至2023年3月31日期間由徐直軍當值輪值董事長。