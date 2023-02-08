111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，8日在台中市台灣體育大學體育館展開，首日賽程為品勢項目，楠梓高中在高中5項中包辦3金，並且在高男個人和混合各囊括前4名和前3名，最終囊括高男、高女團體雙料冠軍，期許4月新竹縣全中運挑戰「5金店」。

全中錦包含色帶組和黑帶組兩大類，讓更多剛接觸跆拳道的幼苗有機會在全國大賽中參與比賽的機會，在等級最高的黑帶組中，專門訓練品勢已有長達10年以上的楠梓高中大獲全勝，即便去年高陽跆拳道品勢世錦賽奪銅的謝宝嫻在高女個人屈居銀牌，仍沒影響到楠梓高中霸業，不僅摘下高男個人、高男團體三人和混合雙人3金，高男個人林子宸、楊亮軒、許宇翔和陳宇聖包辦前4名，許宇翔／謝宝嫻、林子宸／柯品廷、張珈綺／陳宇聖又包辦混合前3。

楠梓高中過去培養過2022年高陽世界跆拳道品勢錦標賽男女雙人金牌國手黃品潔等優秀國手，特別的是教練鄭紹宏選手時期練對打並入選過國手，但在10年前學校招生遇到瓶頸，他決定包括自己都從品勢最基本學起，至今也還會參加品勢大師級的賽事實際感受比賽氣氛。

回憶過去10年前，鄭紹宏感慨：「當時頂著對打國手身份去加參品勢比賽，我是從一路輸，到最後慢慢才練起來。」鄭紹宏透露，楠梓高中品勢除了以專業化訓練見長之外，他的啟蒙教練何仁騰擔任會長的南部龍騰跆拳品勢會，每隔1個多月就會集合台灣所有學習品勢的教練一同鑽研技術，讓楠梓的訓練可以一直保持在品勢訓練的最先端。

國中黑帶組部份，台中市地主西苑高中國中部奪下國女組團體冠軍，品勢教練林立凱的主將張以諠奪下團體三人和混合雙人2面金牌，但在個人部份屈居第4，讓張以諠賽後開心不起來，她說：「團體成績是滿意，但差在個人，還是有點小小不滿意。」張以諠小學時古典舞蹈和跆拳道並練，一直到小五才選擇專注於跆拳道，她認為，舞蹈的基本功有些還是對練品勢更容易上手，但品勢對自我的要求要很高，積極度上她還要再改進。

楠梓高中包辦111學年全中錦高男高女團體雙料冠軍。（大會提供）