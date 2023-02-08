三五族廠英特磊IET-KY（4971），8日公布1月營收為5,249.3萬元，月減31.01％、年減27.61％，公司指出，主要由於客戶對景氣預期趨於保守，且1月份出貨訂單的量產產品比例較低，加上月底因風雪影響運輸、使部分訂單延遲至2月出貨，是導致單月營收呈現衰退的三大因素。