展望2023年，英特磊對今年成長預估保守，但表示目前公司訂單維持穩定，客戶及產品面均無異動，預期營收將逐步回升。
三大因素影響 英特磊元月營收雙減
三五族廠英特磊IET-KY（4971），8日公布1月營收為5,249.3萬元，月減31.01％、年減27.61％，公司指出，主要由於客戶對景氣預期趨於保守，且1月份出貨訂單的量產產品比例較低，加上月底因風雪影響運輸、使部分訂單延遲至2月出貨，是導致單月營收呈現衰退的三大因素。
三五族廠英特磊IET-KY（4971），8日公布1月營收為5,249.3萬元，月減31.01％、年減27.61％，公司指出，主要由於客戶對景氣預期趨於保守，且1月份出貨訂單的量產產品比例較低，加上月底因風雪影響運輸、使部分訂單延遲至2月出貨，是導致單月營收呈現衰退的三大因素。
展望2023年，英特磊對今年成長預估保守，但表示目前公司訂單維持穩定，客戶及產品面均無異動，預期營收將逐步回升。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。