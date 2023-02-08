好心沒好報！有男子上個月帶著兒子出門，途中兒子突然想上廁所，他一時找不到只好向附近民宅借，沒想到，兒子在上廁所過程中，馬桶突然崩毀屁股遭劃傷噴了很多血，所幸送醫後無大礙，但也花了不少醫療費用，於是他回頭找上該民宅屋主阿伯，希望能幫忙負擔醫藥費，但阿伯只願給2000元打發他，讓他非常無奈。

一名男子在臉書社團「匿名2公社」發文，他表示上個月兒子突然想上廁所，因一時找不到廁所，便向附近民宅阿伯借廁所，豈料，當兒子在上廁所過程中，阿伯家的馬桶突然崩掉，導致兒子的屁股被劃傷流了很多血，所幸送醫急救後，沒有生命危險，但醫療費也花了不少。

於是，他回頭找到當初廁所的阿伯家，要請阿伯幫忙負擔醫藥費，和兒子日後的生活費用，但是他見阿伯完全不想負責，只包了2000元的紅包給他，想要就此打發，他無奈嘆「這種情況我應該怎麼辦？」。

貼文一出，網友全看傻紛紛留言表示「好衰的屋主喔！免費借你還...」、「是否有踩上去才造成崩塌？兒子體重多少？」、「你有賠償或分擔人家廁所的修繕嗎？」、「你要賠他馬桶吧」、「快點去跟屋主賠馬桶喔」、「好心沒好報」、「真的不是人情冷淡，連借人廁所被弄壞沒要賠償就算了，還得被要醫藥費」、「看了以後我不會借人家廁所了」。