感情生活向來低調的言承旭，今（8日）無預警在微博寫下「我的孩子要來了」，並附上一顆愛心，瞬間登上微博熱搜，但因為沒多解釋，讓不少人都納悶「老婆是誰」，後來得知是為戲宣傳，也引發正反兩極評論。

言承旭今突在微博曝喜訊，寫下「我的孩子要來了」，讓外界都紛紛猜測是要官宣了？不過晚間他再次發文，並附上歌曲MV，還在留言處致歉，表示「工作人員說這樣發不適合，讓我帶MV連結，抱歉」，並透露「我的小孩來了」這句只是台詞。

言承旭透露是為戲宣傳。（圖／取自言承旭微博）

原來言承旭是為了替自己和徐若晗主演的新網劇宣傳，而他的粉絲後援會也馬上轉發他的微博貼文，寫下：「大家可以成為你心目中的『小孩』嗎？期待《夏花》收視長虹」。

網友見狀也紛紛留言，「哥哥太暖心了，誠意滿滿的解釋清楚」、「還是懂行銷的」、「太唯美了，期待很久了」，但也有人覺得這樣的宣傳方式不妥「就很不合適，非常差的宣傳手段」、「道明寺的濾鏡碎了」、「直接說作品不好麼」，「希望是真的小孩，作品什麼的別這麼宣傳」。