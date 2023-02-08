土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日清晨4點17分發生芮氏規模7.8強震，且餘震不斷，死傷人數至今尚未明朗，世界衛生組織（WHO）更悲觀估計死傷人數將在震災72小時後破萬、甚至再增4倍。高市府為了替土耳其祈福，在高雄流行音樂中心及愛河周邊的6座橋梁，亮起土耳其藍燈光，期盼土耳其早日恢復平靜且平安。

高市府將於8日至12日晚間7點30分至午夜12點，在愛河周邊點起土耳其藍的燈光，燈光除了在高流展現外，周邊的6座橋梁也同時亮起，期盼土耳其早日揮別陰霾，重建城市繁榮。

高雄市市長陳其邁表示，台灣也曾經歷過重大震災，因此感同身受，為了表達台灣對土耳其的祝福，今晚點亮代表高雄母親之河的愛河燈光，以城市母親之河的光芒，向遠方的友國傳遞祝福的想望，燈光更以象徵希望、能量的土耳其藍色入光。

陳其邁提及，台灣1999年921大地震時土耳其第一時間伸出援手，至今台灣人仍感念在心。土耳其地震發生後，台灣除第一時間派遣國際搜救隊前往土耳其協助搜救外，外交部並已開設捐款帳戶，盼進一步幫助土國政府安置災民，也祈求傷者早日康復、逝者安息，災區盡早復原。

高雄市文化局長王文翠表示，本次愛河智慧燈光特別選擇土耳其藍作為傳遞祝福的載體，燈光連動愛河水岸及6座橋體，於今日晚間7點點燈；清澈的土耳其藍，對土耳其人有深厚的寓意，是藍色清真寺中鑲嵌藍釉瓷磚折射出的藍色光芒，也是土耳其玉的顏色，而土耳其玉製作成的藍眼石可以保佑平安，因此選擇土耳其藍傳遞對土耳其平安與希望的祝福。

文化局表示，愛河智慧燈光串聯了輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等6座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光編程讓愛河亮起一片清澈的土耳其藍，期凝聚高雄人的信念，一起為土耳其祈求平安，也祈願台灣赴土耳其執行任務的搜救隊弟兄姊妹和搜救犬，一切平安。