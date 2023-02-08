一名女網友說日前全家開車南下過年，因擔心塞車，她為2個孩子「包尿布」，就讀國小5年級的女兒一路到高雄後，家人發現尿布已尿滿，甚至沾到外褲，婆家因此罵她過度保護，未讓孩子戒尿布，讓她相當不滿；不過其他網友認為關鍵是她整路不讓孩子換尿布，「至少遇到休息站也要換個尿布」。

該女網友在臉書「匿名2公社」發文，她日前過年帶孩子從台北開車到高雄，因擔心塞車時間動輒6、7小時，塞車時也不易到休息站，因此讓2個孩子穿上尿布，後來5年級的女兒把尿布尿滿，甚至沾到外褲，回到老家後，他的嫂嫂得知就在背後偷罵她過度保護孩子，讓孩子長大後仍未戒尿布。

最後該女網友的婆婆打電話罵她不讓孩子戒尿布，稱隔壁鄰居看到她的女兒還包尿布，讓婆婆一家感到很丟臉；她事後發文問其他網友「過年帶小孩回阿公阿媽家吃團圓飯，怕塞車坐車時間長包尿布會很奇怪嗎？」意外掀起網友們的正反意見。

一部分網友認為原PO女兒已5年級還包尿布，做法不妥，留言「真的有點丟臉」、「如果我媽在我小五時叫我包尿布，我會把尿布丟她臉上」，也有人說「至少遇到休息站也要換個尿布吧」、「整趟車沒換尿布對下體健康也不好」，有人則建議可以使用「折疊便攜式馬桶」或是「尿尿杯」。