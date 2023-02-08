法國諷刺雜誌《查理周刊》(Charlie Hebdo)發表一幅以土枚大地震為主題漫畫，然而他不是在關心，而是繼續拿戰亂在諷刺，引發了眾多憤怒。令原先聲援查理周刊的人們也感到失望。

這是周刊漫畫家Pierrick Juin畫了一片搖搖欲墜的建築物，四周是瓦礫與殘骸，然而標題竟是：「不需要再派坦克。」他隱含的意思可想而知。

多數網友都感到憤怒，指這幅漫畫嘲笑了兩國數百萬人的悲劇，「令人作嘔」、「可恥」、「令人反感」、「仇恨言論」。

“Tanks are no longer needed” they say in celebration.



What a despicable publication. Always has been. Mocking the death of thousands of Muslims is the peak of how France has dehumanized us in every way.



And the crazy thing is that we can’t even say this is a new low for you. https://t.co/8jWYhlCzvk — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) February 7, 2023

名叫薩拉•阿薩夫 (Sara Assaf) 的女士撤回對該雜誌的支持，她留言「我不再是查理(Je ne suis plus Charlie)」。

2015 年1月7日，查理周刊辦公室遭到蓋達組織嚴重槍擊，造成12人死亡。起因與他們長期譏諷伊斯蘭信仰。許多人表示媒體自由，以「我是查理」(Je suis Charlie)做為聲援口號。

然而這一次，查理周刊遭到相當多的批評，以及關於什麼是言論自由的辯論。

一位網友表示「在你們受傷時，我們和你在一起。但現我們經歷的是天災！不，這不是幽默。」

美國穆斯林學者奧馬爾•蘇萊曼 (Omar Suleiman) 說：「嘲笑成千上萬穆斯林的死亡，這真是完全失去人性。」

並指出，在2015年的查理周刊襲擊事件後，許多土耳其人表達對查理周刊的聲援，卻遭到這般蔑視的回報。