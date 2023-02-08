法國諷刺雜誌《查理周刊》(Charlie Hebdo)發表一幅以土枚大地震為主題漫畫，然而他不是在關心，而是繼續拿戰亂在諷刺，引發了眾多憤怒。令原先聲援查理周刊的人們也感到失望。

這是周刊漫畫家Pierrick Juin畫了一片搖搖欲墜的建築物，四周是瓦礫與殘骸，然而標題竟是：「不需要再派坦克。」他隱含的意思可想而知。

多數網友都感到憤怒，指這幅漫畫嘲笑了兩國數百萬人的悲劇，「令人作嘔」、「可恥」、「令人反感」、「仇恨言論」。

名叫薩拉•阿薩夫 (Sara Assaf) 的女士撤回對該雜誌的支持，她留言「我不再是查理(Je ne suis plus Charlie)」。

2015 年1月7日，查理周刊辦公室遭到蓋達組織嚴重槍擊，造成12人死亡。起因與他們長期譏諷伊斯蘭信仰。許多人表示媒體自由，以「我是查理」(Je suis Charlie)做為聲援口號。

然而這一次，查理周刊遭到相當多的批評，以及關於什麼是言論自由的辯論。

一位網友表示「在你們受傷時，我們和你在一起。但現我們經歷的是天災！不，這不是幽默。」

美國穆斯林學者奧馬爾•蘇萊曼 (Omar Suleiman) 說：「嘲笑成千上萬穆斯林的死亡，這真是完全失去人性。」

並指出，在2015年的查理周刊襲擊事件後，許多土耳其人表達對查理周刊的聲援，卻遭到這般蔑視的回報。

文章來源：Outrage over Charlie Hebdo’s Turkey-Syria earthquake cartoon

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