嘉義一名男子假借模特兒、時尚公司名義，以IG傳訊向多名女學生索要指定穿著的清涼照片，後續以「不拍完就外流」的方式要脅女學生拍下裸照、自慰影片，並要求女學生拍片時「淫蕩一點、要淫叫、手摸進去挖」，事後少女驚覺有異，且不堪男子三番兩次恐嚇而報警。法官審理時認為男子以相同手法傷害多名未成年少女，且犯後態度不佳，依違反兒童及少年性剝削防制條例，合併判處8年10月徒刑。

男子阿倫（化名）在2019年9月間以社群軟體Instagram向當時年僅17歲的高中少女小美（化名）表示要徵求網拍模特兒，若小美經過評分，可獲得1000元至5萬元獎金，小美答應後於隔日穿著背心、吊帶褲、內衣，拍攝15張照片給阿倫，阿倫收到照片後竟要小美脫掉衣服，並恐嚇小美表示「銷案程序內來應對未完成半途而廢找不到人的案子」、「會用未完成的案子作品做為廣告範本」、「廣告會出在各大網站社群FB、IG等等的」、「範本會供其他人參考用」，小美一聽嚇得拍下10張裸照及私密照，並且在阿倫的威脅之下還加碼拍了一部自慰影片供阿倫觀賞。

事後小美驚覺有異報警處理，小美還原當時過程表示「一開始他叫我先找幾件自己衣服、拍照片給他看一下，我剛開始是先傳穿背心、吊帶褲，或內衣加吊帶褲的照片給對方，但之後要求越來越誇張，叫我將衣服一件件脫掉，尺度越來越大，我發現不對勁，跟他說可以不要拍了嗎？」

小美表示，「阿倫跟我說若我中途不照他的方法做的話，要把我的照片外流，也會標記我」，小美表示因為照片有露臉，且自身個性保守，不想讓別人看到她穿內衣加吊帶褲的照片，也不想讓我的朋友、家人看到，而產生不好觀感，小美覺得這些清涼照片，會讓他人覺得自己隨便，也擔心別人會覺得自己從事色情或特種行業。

在阿倫的脅迫下，小美將吊帶褲、內衣及內褲依序脫下來，拍裸露胸部、下體、陰唇的照片，共25張照片。食髓知味的阿倫還要求小美拍自慰影片，不僅要求小美「要淫叫、手摸進去挖」、「像真的在做那樣」，還要求小美「放開一點、淫蕩一點，講一些台詞」，小美表示「可以不用拍到臉吧」、「拜託，我的極限了」 ，阿倫拒絕並稱「不行，表情，結束程序跑完就刪了」、「最後一步交差我就讓妳過」、「幫妳銷毀了」。

法官審理時認為阿倫為逞一己私慾，先前也以相同手法恫嚇7名未成年少女，取得未成年少女的私密照片，刑事上應合併執行8年10月徒刑，法官審酌阿倫犯後毫無悔意、目前擔任貨運司機，月薪約3萬等情狀，判他須賠償小美30萬元，全案還可上訴。

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