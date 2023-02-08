標普500指數今年來累漲8.5％，然而去年表現最糟的個股像是特斯拉與亞馬遜等，股價漲勢更是猛烈。

根據Dow Jones Market Data統計，到2日為止，標普500收在200日移動均線上方的股票比重已升至78％，創下2021年9月最高。

投資者與市場策略師多把廣泛個股走高視為多頭漲勢有望持續的訊號。當市場普遍上漲時，即使某個領域股票下滑，整體股市受牽連下跌的風險也會降低。

KKM金融公司創始人兼執行長基伯格（Jeff Kilburg）認為，由於利率有機會調降，導致美股進入與去年不同的環境，他看好美股將繼續上揚。

押注通膨放緩將促使聯準會（Fed）今年稍後轉而降息，美股年初開始再度重拾多頭漲勢。不過Fed官員重申經濟降溫工作離結束還很遠。

即使美股上周受就業數據意外強勁，使得彈勢暫失動能，但標普500指數卻一度出現「黃金交叉」，也就是50日均線收在200日均線上，為2022年3月以來首次。

一些分析師指出，這項技術性里程碑暗示這波反彈是屬於長期漲勢的一部分，而不僅只是市場低迷走勢下的短暫彈高。

Oppenheimer技術分析師沃德（Ari Wald）則補充，這次反彈主要由成長性股票主導，構成他所認為的「新牛市指標」。

在領漲標普500指數的個股中，有些屬於該指數權重最高的成分股。例如特斯拉是去年跌勢最慘的個股，但年初以來卻狂飆6成。同是去年表現慘淡的亞馬遜與谷歌母公司Alphabet，今年來股價也雙雙強彈22％。

不過Fairlead Strategies公司創始人史塔克頓（Katie Stockton）則依然抱持謹慎看法。她認為美股目前仍處於試探階段，除非美股已經站穩200日移動均線之上，美股漲勢才有持續的希望。