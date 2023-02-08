林襄透露給自己的壓力很大，期望每件事都以120分的努力回應大家對她的期待。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒）

林襄透露工作服裝選擇無禁忌，今年春夏流行的透視對她而言也是小case。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒）

林襄很喜歡這件服裝的氛圍，笑說有種化身花草精靈的感覺，感嘆設計師能把性感展現的如此有質感。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒）

Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包 ，7萬6000元。(Miu Miu提供)

Miu Miu Matelassé納帕軟皮革卡片套，1萬5000元。(Miu Miu提供)

Miu Miu Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包 ，5萬7000元。(Miu Miu提供)

「樂天女孩」林襄甜美的外型、火辣的身材，讓她在IG上坐擁146萬的追蹤數，同時也成為各大媒體、論壇上的常客，近期將隨樂天桃猿至日本石垣島工作的她，在此次赴日前早被日媒關注，更被封為「期待已久的天使」，不過被封為女神的她，自曝「私生活被剝奪」，更坦言爆紅後壓力很大。

人紅是非多讓她私生活一再成為網友輿論的風口浪尖，對於高人氣他十分感謝大家的喜愛，但對於隨之而來的壓力、沒有自由的私生活則讓她有些苦笑，並透露休假大多會待在家放鬆、沈澱、打遊戲排解壓力，不過她也補充由於自己是以本名在活動，「而且我的名字算比較特別、又容易辨識跟記憶。」過去曾有外送員問大樓管理員「林襄住這嗎？」讓她在外送、收貨時十分不便利，必須仰賴經紀人幫忙或使用假名等。 也因出門容易因被認出無法好好放鬆，在爆紅後她更常在家休息、放鬆，有空閒時則會透過打遊戲抒解壓力，談到自己的壓力源她表示大多源於自己，「我的個性就是如果我能做到100分，我就會用120分的努力去完成大家期待。」對待自己她皆以高標準看待，如同她過去在對舞蹈不熟悉的狀況下加入啦啦隊時，便以密集的訓練來彌補自己不足之處，故在去年2月登板首次為樂天桃猿的應援加油便成功引起眾人關注。

雖然被許多粉絲們視為女神，但私下的她卻沒有偶包，即使出門也大多以素顏、休閒裝為主，私服的重點大多會以帽子作為增添穿搭豐富度的單品，而她也順道與本報分享她心目中的女神是Youtuber劉芒，除時髦的穿搭風格讓他十分欣賞外，「劉芒說話很有條理之外也很有趣，而且她可以把一些道理貫穿到生活中，讓大家運用，所以我很喜歡她。」至於自己的穿搭風格她笑說「目前比較多可愛俏皮微性感的元素。」在穿搭上比較注重色彩的搭配，「我喜歡鮮豔大膽的色彩，撞色更是我的菜，我覺得這種大膽和反差感，更符合我的個性。」

此次她接受本報邀請穿上Miu Miu 2023春夏新裝，而該系列除主打實用主義外，也擁有許多透視的大膽單品，而她自信地表示對於這種透視、挖洞，甚至是在本季經常使用的「內衣外穿」的元素，他無所畏懼，「我完全不會排斥，在工作中我就是好看我就會勇於挑戰展現，也會欣賞這樣子的自己。」而她的確也在進棚時便被Miu Miu 以水晶寶石點綴得透膚上衣、及膝裙吸引，再穿上後更驚嘆「明明衣服上面佈滿誇張舞台感的亮片薄紗，但穿上後卻會呈現一種自然優雅的反差感。」為品牌設計師的設計手法震懾，直誇「能把性感展現的如此有質感，真的感到由衷的佩服。」

從去年起林襄除啦啦隊的工作外，也開始接了許多節目主持工作，近期更接觸戲劇課，希望未來能夠嘗試校園浪漫類型的戲劇演出，帶給大家更多不同面向的自己，她透露「希望能夠讓大家感受到我從內到外一致的本質，散播歡樂、勇敢面對自己及各種挑戰。」