林襄透露給自己的壓力很大，期望每件事都以120分的努力回應大家對她的期待。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒）  
林襄透露給自己的壓力很大，期望每件事都以120分的努力回應大家對她的期待。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒）  
林襄透露工作服裝選擇無禁忌，今年春夏流行的透視對她而言也是小case。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒） 
林襄透露工作服裝選擇無禁忌，今年春夏流行的透視對她而言也是小case。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒） 
林襄很喜歡這件服裝的氛圍，笑說有種化身花草精靈的感覺，感嘆設計師能把性感展現的如此有質感。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒） 
林襄很喜歡這件服裝的氛圍，笑說有種化身花草精靈的感覺，感嘆設計師能把性感展現的如此有質感。（服裝／MIU MIU、攝影／石智中、妝髮／Candice翊軒） 
Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包 ，7萬6000元。(Miu Miu提供)
Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包 ，7萬6000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Matelassé納帕軟皮革卡片套，1萬5000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Matelassé納帕軟皮革卡片套，1萬5000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包 ，5萬7000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包 ，5萬7000元。(Miu Miu提供)

「樂天女孩」林襄甜美的外型、火辣的身材，讓她在IG上坐擁146萬的追蹤數，同時也成為各大媒體、論壇上的常客，近期將隨樂天桃猿至日本石垣島工作的她，在此次赴日前早被日媒關注，更被封為「期待已久的天使」，不過被封為女神的她，自曝「私生活被剝奪」，更坦言爆紅後壓力很大。

人紅是非多讓她私生活一再成為網友輿論的風口浪尖，對於高人氣他十分感謝大家的喜愛，但對於隨之而來的壓力、沒有自由的私生活則讓她有些苦笑，並透露休假大多會待在家放鬆、沈澱、打遊戲排解壓力，不過她也補充由於自己是以本名在活動，「而且我的名字算比較特別、又容易辨識跟記憶。」過去曾有外送員問大樓管理員「林襄住這嗎？」讓她在外送、收貨時十分不便利，必須仰賴經紀人幫忙或使用假名等。  也因出門容易因被認出無法好好放鬆，在爆紅後她更常在家休息、放鬆，有空閒時則會透過打遊戲抒解壓力，談到自己的壓力源她表示大多源於自己，「我的個性就是如果我能做到100分，我就會用120分的努力去完成大家期待。」對待自己她皆以高標準看待，如同她過去在對舞蹈不熟悉的狀況下加入啦啦隊時，便以密集的訓練來彌補自己不足之處，故在去年2月登板首次為樂天桃猿的應援加油便成功引起眾人關注。

雖然被許多粉絲們視為女神，但私下的她卻沒有偶包，即使出門也大多以素顏、休閒裝為主，私服的重點大多會以帽子作為增添穿搭豐富度的單品，而她也順道與本報分享她心目中的女神是Youtuber劉芒，除時髦的穿搭風格讓他十分欣賞外，「劉芒說話很有條理之外也很有趣，而且她可以把一些道理貫穿到生活中，讓大家運用，所以我很喜歡她。」至於自己的穿搭風格她笑說「目前比較多可愛俏皮微性感的元素。」在穿搭上比較注重色彩的搭配，「我喜歡鮮豔大膽的色彩，撞色更是我的菜，我覺得這種大膽和反差感，更符合我的個性。」

此次她接受本報邀請穿上Miu Miu 2023春夏新裝，而該系列除主打實用主義外，也擁有許多透視的大膽單品，而她自信地表示對於這種透視、挖洞，甚至是在本季經常使用的「內衣外穿」的元素，他無所畏懼，「我完全不會排斥，在工作中我就是好看我就會勇於挑戰展現，也會欣賞這樣子的自己。」而她的確也在進棚時便被Miu Miu 以水晶寶石點綴得透膚上衣、及膝裙吸引，再穿上後更驚嘆「明明衣服上面佈滿誇張舞台感的亮片薄紗，但穿上後卻會呈現一種自然優雅的反差感。」為品牌設計師的設計手法震懾，直誇「能把性感展現的如此有質感，真的感到由衷的佩服。」

從去年起林襄除啦啦隊的工作外，也開始接了許多節目主持工作，近期更接觸戲劇課，希望未來能夠嘗試校園浪漫類型的戲劇演出，帶給大家更多不同面向的自己，她透露「希望能夠讓大家感受到我從內到外一致的本質，散播歡樂、勇敢面對自己及各種挑戰。」

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#壓力 #林襄 #Miu Miu #私生活 #女神