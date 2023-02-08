藝人吳心緹長相甜美可愛，自從汽車廣告飾演清純女主角「小敏」後，知名度大漲，2021年參加《全明星運動會》第二季，再度擄獲觀眾喜愛，近日她和圈內女星晏柔中、粿粿赴日本旅遊，沒想到，凌晨3點時，下榻處竟發生火警，吳心緹透露，火災當下褲子都沒穿，至今仍心有餘悸直喊：「好可怕」。

吳心緹8日還原火災時的情況，她表示睡到一半突然聽到警鈴聲，接著得知是七樓發生火警，而她就住在8樓，那時才凌晨3點，她和其他房客趕緊借助逃生梯下樓避難，一群人擠在大廳的畫面相當駭人，換上保暖外套的吳心緹，連拖鞋都來不及換大呼：「為什麼我們會遇到這種事」，並稱7樓的樓梯似乎很嗆。

好在事後得知是虛驚一場，不過吳心緹仍無法擺脫恐懼心情，直喊有被嗆到的錯覺，影片曝光後，網友紛紛在底下安慰：「在國外遇到那種狀況真的會很驚恐～～」、「半夢半醒聽到警報聲感覺很可怕，這麼驚魂未定的夜晚，再回去睡也會睡不好吧」、「還好，你們不是實際撞上的，也算有個難忘出國的經驗咯，大難逃過，要去拜拜喔。」