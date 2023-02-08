昨（7）日駐美代表蕭美琴到行政院報告之後，就前往外交部述職並接受媒體採訪，同時她胸前佩戴的胸針也超級吸睛。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今日就表示「蕭美琴這次回來述職，要清楚的交代到底實質上，美國對台灣所做的利益是什麼？這是大家所關切的」，引發討論。

柯志恩8日在網路節目《少康戰情室》中表示，「蕭美琴是目前近來可以直通總統，不是只有公務交情，還有私人交情，還有跟美國政要之間的關係，大概只有蕭美琴可以兼顧兩方」，柯志恩指出，過去或許覺得駐美代表他們，跟美國試圖要營造一個更好的關聯，可是跟總統之間都還是來自於部屬之間的關聯，但是只有蕭美琴，她是在歷屆的駐美代表中，掌握最大的主控權。

柯志恩也說，這次蕭美琴是回來述職，但在野黨應該是強力要求，「述職應該要清楚的表達，在駐美的過程當中，不是只有大內宣，而是要清楚的交代到底實質上，美國對台灣所做的利益是什麼？」柯志恩坦言，「即使我們知道蕭美琴有辦法跟美國的參、眾議員都取得很好的溝通管道，但實質上美國對台灣真正的發生到哪裡，是大家所關切的」。

最後柯志恩也強調，「既然蕭美琴回來述職，就應該像孫曉雅一樣回到美國去，還是很清楚的在跟他們和美國對台關係中，交代了她做了哪些事情，實質的重點是什麼，而蕭美琴這次的訪談當中，我們顯然是沒有看到，還是霧裡看花」。