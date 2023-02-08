前新竹市長林智堅論文抄襲造成一屍五命，事後戰清白又接連吞敗「被認證抄襲」。國民黨台北市議員鍾沛君8日在《大新聞大爆卦》節目強調，小智戰清白有如童話《國王的新衣》，陳明通就是裁縫，縫了不存在的論文給林智堅穿上，小智就覺得他真的是國發所碩士。但不存在的清白是要怎麼戰下去？這就是現在沒辦法下台的原因。前立委郭正亮問訴願為何不撤案？鍾沛君說是背後的蔡主席給壓力，讓郭正亮當場笑到翻。

「大家都聽過一個童話故事，就是《國王的新衣》。」鍾沛君表示，就是一個騙子裁縫，為了謀取國王的獎賞，就做了根本不存在，說空氣中有一塊很漂亮的布，阿通師就是那個裁縫，他縫了一件不存在的衣服、不存在的學位、不存在的論文，給林智堅穿上，林智堅就覺得他真的是一個有國發所碩士學位的國王了。但是現在最尷尬的事情就是，蔡總統、蔡主席當時要他去戰清白，戰一個不存在的清白，請問要怎麼戰下去？

郭正亮(中)問訴願為何不撤案？鍾沛君(左)說是背後的蔡主席給壓力，讓郭正亮當場笑翻。（圖／取自《大新聞大爆卦》）

鍾沛君說，這就像叫大家現在來量這一件不存在的衣服，來告訴大家說它是什麼花色，有什麼領邊、釦子、袖子有什麼裝飾，問題是那件衣服根本不存在，叫大家怎麼去查它的細節？這就是這件事情現在沒有辦法下台的原因：戰一個不存在的清白，要怎麼戰下去？

「林智堅這個事情，第一個層級是大家以為他抄論文、騙學位。」鍾沛君指出，到第二個層級查下去的時候發現，原來是助理幫他寫論文，是代寫論文騙學位。查到現在教育部駁回訴願是，中華大學撤銷學位有理，因為他連做問卷的軟體名稱，還有怎麼用都講不出來，所以他是被認證連寫論文的能力都沒有的人，所以是每況愈下。這樣的狀況還要繼續查下去嗎？再查下去就是把林智堅的臉抓在地上一直磨一直磨還不放手。

鍾沛君直言，林智堅其實也很苦，他也不想再跟大家討論這件新衣服，可是他的長輩們又一直逼他一定要出來解釋那個清白。（郭正亮：他訴願可以趕快撤案啊！主持人馬千惠：沒有人勸他回頭是岸嗎？）後面的人有壓力嘛！主席不是講了嗎？你要戰清白！（郭正亮露出笑容）不戰就沒有清白，你要戰下去，他就得一直講下去。