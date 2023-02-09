響應聯合國國際女科日，國科會今天舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來」女科日活動營，以導讀、脫口秀、實驗工作坊、產學座談等形式，將半導體發展結合全球關注的永續議題，吸引線上、線下超過350位學生與民眾共襄盛舉。

國科會副主委陳儀莊致詞時表示，台灣因為30、40年來的努力，擁有備受國際重視的半導體關鍵地位；更值得一提的是，台灣半導體產業也是從環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）這3項指標，努力讓產業符合永續發展目標的模範生。

陳儀莊指出，今年國科會女科日活動，以新世代女性在半導體領域的共融為主軸，不僅希望以這個台灣最具指標性的產業為起點，讓女科日理念進一步擴散，也盼啟發有志踏入半導體的女性，成為創造台灣半導體產業下一個永續篇章的生力軍。

為了讓與會者完整了解半導體產業脈絡，活動邀請中興大學教授何孟書與矽谷資深媒體人李喬琚，共同導讀最近受到全世界關注的熱點書籍「晶片戰爭」（Chip War）。

綜合座談則由半導體產業及學研界3位女力，包含蕭淑云、陽明交大光電系副教授陳俐吟、中央研究院社會學研究所副研究員謝斐宇，共同探討能源密集的半導體產業，如何致力強化ESG，同時打造兩性平等工作環境。

現場有蘭陽女中學生提問，半導體企業有研發等不同職位與專業，女性在職場是否遭遇困難；蕭淑云回應，現在的社會環境鼓勵平等，外界給的限制已經愈來愈少，很多時候其實限制是來自於自己，在半導體業打開心胸，自然就會有很多選擇。

蕭淑云分享，她曾在校園徵才遇到一對情侶，本來是男學生有興趣面試，但她跟女學生對談過程得知對方讀的是日文系、糾結「不知道未來在哪裡」，她鼓勵女學生應該要勇於嘗試跨領域，後來女學生投履歷到美光科技，最終錄取成為美光員工。

國科會指出，長期以來，政府非常重視在科學研究環境建構上，朝向人才儲備、包容性、多元化等全方位均衡發展，以切合國科會創新、包容、永續的施政願景，並呼應聯合國永續發展核心指標（SDGs），也融入了性別觀點、強化科普扎根，希望加強公私協力，共同營造有利女性發展的科研環境。