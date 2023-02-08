5日才在WTA泰國華欣女網賽收下女雙冠軍的詹皓晴，本周前進阿拉伯聯合大公國阿布達比酋長國，於WTA阿布達比女網賽再出擊，女雙她和日本老搭檔青山修子合作，8日首輪7比6（4）、7比5擊敗大會第3種子美國瑪汀妮茲(Nicole Melichar-Martinez)／澳洲裴芮茲（Ellen Perez），晉級8強。

詹皓晴在泰國華欣站與同胞吳芳嫺首度搭配雙打，兩人在8強及4強賽擊敗包括詹皓晴的姊姊詹詠然在內兩組種子選手，最終再於決賽通過中國大陸朱琳／王欣瑜這關，詹皓晴收下暌違近3年半的冠軍，也是個人生涯在WTA巡迴賽第19冠，吳芳嫺則是笑納生涯WTA首冠。

本周阿布達比賽事，詹皓晴與青山修子「萌萌身高差」的組合再度合拍，首輪第一盤和美澳對手打到搶七，詹皓晴組合在4比4後破了對手兩個發球分而連拿3分，率先握有一盤領先。

第二盤雙方在自己的發球局比較不穩，第11局詹皓晴組合把握機會，完成該盤第3次破發，隨後再保發成功，順利直落二奪勝，下一輪將與瑞士班西琪（Belinda Bencic）／比利時梅騰絲（Elise Mertens）爭奪4強席位。