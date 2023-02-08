國發會主委龔明鑫龔今邀集內政部、中央銀行、財政部、金管會、銀行公會等相關單位，就「健全房地產市場行動方案」各項措施推動情形進行討論；針對房地產市場融資議題，龔明鑫表示，請銀行於授信時考量區域適度均衡發展，妥善調配授信額度，以利部分區域建案取得資金。

國發會跨部會討論購地貸款，就是希望把相關疑義進行釐清，以利銀行辦理相關業務時依循參考。

針對非都會區建案資金之取得，金管會表示，將促請各金融機構於執行銀行法第72條之2不動產貸款總額控管規劃時，應注意區域的適度均衡發展，並依企業往來情形合理評估，妥善調配各區域間放款額度。此外，會議也已請銀行公會配合向其會員加強宣導，金管會亦將於相關會議持續與銀行溝通。

為降低金融機構授信風險，央行自109年12月以來四度調整選擇性信用管制措施；另為加速借款人辦理所購土地之動工興建，除不可歸責借款人因素者外，動工期限原則以18個月為限。

由於疫情等大環境改變，借款人無法如期辦理動工興建，央行於昨（7）日增修訂「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」問與答，並於央行網站公告，以利金融機構參考依循辦理。

針對購地貸款信用管制規定，國發會表示，金融機構承作都更、危老案件，或其他配合政府相關政策之重建案件（如長照），已排除選擇性信用管制之適用，以加速都更、危老案件的推動，維繫民眾居住安全。

其次，金融機構應依其授信內規及建案規模等情形，個案覈實評估借款人預計動工實際所需時間，除有不可歸責借款人因素外，最長以18個月為原則。

第三，不可歸責借款人因素之情形，包括如受疫情等大環境因素影響而發生缺工缺料等情形，致影響動工時程，或因建案特性不同（如建案規模、建築法規規範要件差異等因素），導致影響公務機關審照時程較長者。

第四，金融機構應於貸款契約明定，未於一定期間動工興建者，除經金融機構查證有具體明確事證屬不可歸責於借款人因素者外，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息等約定，未有一致性要求全面收回貸款的硬性規定。