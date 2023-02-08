不少人買房置產時都希望能挑個便利的好地點，不過一名老家在板橋的網友表示，希望能在鳳鳴重劃區或桃園置產，主因是「早上通勤想打電動」，且搭車時間就算長達一小時他也無所畏懼，貼文一出，超狂的理由讓網友看傻眼，直呼：「這輩子沒聽過」。

原PO在PTT home-sale板發文表示，老家在新北市板橋，工作則在台北市，婚後老婆擔任家管，因為諸多原因他不方便在家打電動，最近萌生買房的念頭後，考慮買鳳鳴重劃區或桃園，「這樣至少有半小時以上的通勤時間可以打電動」，且房價也比板橋還要低。

原PO表示，自己過去在日本工作，通勤時間差不多是一小時，很懷念當時在車上享受電玩的時光，但又害怕在台灣未必適合，因此特地上網發文請益，「我這樣的想法是正常的嗎？」

貼文曝光後，讓一票網友看傻眼，紛紛留言，「這種需求這輩子沒見過」、「下班直接去星巴克打不行？非要坐火車打？」、「人生過的這麼可憐嗎」、「通勤不一定有位子坐。你要站著跟人擠打電動」。此外，也有不少過來人苦勸，若坐火車通勤要一個多小時，未來有小孩會很困擾，無法隨時分擔接送孩子的任務。