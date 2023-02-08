美國第一夫人吉兒（Jill Biden）進場時疑似與副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）「嘴對嘴親親」。

美國總統拜登7日晚間在國會發表國情咨文演說，第一夫人吉兒（Jill Biden）進場時，與副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）熱情握手，兩人甚至疑似「嘴對嘴親親」。曾在西方留學過的政大國關中心教授嚴震生指出，通常親臉頰比較正確，但親嘴還是比較少。媒體人謝寒冰則直言，在這樣的場合用嘴對嘴禮，真的「蠻奇怪」 。

嚴震生8日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中指出，通常親臉頰比較正確，台灣比較保守，就是握個手。西方人親個臉頰、擁抱一下是可以的，但親嘴還是比較少，而家人之間會這樣做。他甚至認為，拜登老了，拜登的老婆也70歲了，可能有老花眼，沒看清楚，所以沒親準，但從新聞畫面來看並不像。

謝寒冰認為，他們可能真的是很熟，因為在外國，非常熟稔的朋友，彼此之間感情很深厚，是有可能嘴對嘴，但他們兩人之間的交情是否到這程度，就不知道了。

嚴震生接著表示，第一夫人是義大利的後裔，比較熱情一些。謝寒冰點出 ，就算是義大利當地，也是用貼臉禮，通常不太可能直接嘴對嘴，在這樣的場合用嘴對嘴禮，真的蠻奇怪 。