路透8日報導，此筆3億規模的美元債期限為3年，初始收益率為12.5％，最終收益率為12.375％，票面利率為11％，資金用於為現有債務再融資。

報導指出，萬達稍早在今年1月中旬發行過一筆2年期債券，籌集4億美元，獲得資本市場的超額認購，被市場稱為房地產美元債新發「破冰」。而這也是2021年11月以來，首筆來自陸資房地產發行人的公開簿記交易。在今年之前，萬達的上一次境外債券發行已經是在2021年4月。

據Wind數據顯示，截止目前，大連萬達商業集團共有4檔存量海外債券，若算上本次發行的3億美元債，合共達17億美元。

騰訊財經報導，自2021年下半年以來，大陸房企美元債違約事件頻發，市場對於房地產風險的擔憂明顯加大，房企海外主體頻頻遭遇調降評級，進一步加大了房企海外融資難度。

據克爾瑞地產統計，2022年，大陸房企境外發債年減達64％，主要是因為房企的信用危機影響了境外資本市場的信心，加上隨著近期大陸境內融資管道的回暖，多數房企轉向尋求境內融資機會。

報導稱，這種現象自2022年底以來才有改善的苗頭出現，今年剛開始，有多家房企進行了境外融資，發行美元債、獲得境外貸款等，除了央企國企之外，萬達等民營房企也等來了曙光。