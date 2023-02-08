Counterpoint和印度投資機構Invest India於8日聯合舉行「建立韌性半導體供應鏈 印度的新機遇」（Building Resilient Semiconductor Supply Chains-The New India Opportunity）線上會議。會議指出，在晶片短缺背景下，印度半導體業正積極加強和重構供應鏈韌性。

印度電子部次長暨半導體任務執行長Shri Amitesh Kumar Sinha表示，由於印度國內電子產品增長，推動半導體需求，預計至2026年，印度電子製造業市場規模達到3,000億美元。官方預估，印度製造供應鏈將於2023年進一步出現850～1000億美元機會。

印度政府以將該國打造為全球電子製造中心為目標，廣泛於印度建立製造基地，且為此推出支持性政策，包括300億美元財政支持，計劃分別投入半導體和顯示生態系統、電子製造以及生產獎勵等相關措施。

Counterpoint研究處長Tarun Pathak引述數據顯示，2021年印度半導體市場為273億美元，預計至2026年將達640億美元。行動裝置和可穿戴裝置、IT以及工業占據印度本土半導體採購市場，於2021年的市場收入總和貢獻約80％，持續增長的需求也將帶動半導體行業在印度的發展。