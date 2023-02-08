前新竹市長林智堅論文抄襲造成一屍五命，事後戰清白又接連吞敗被認證抄襲。民進黨主席賴清德揚言要整頓黨內學倫問題，但綠營側翼翁達瑞卻不肯對戰清白鬆口，還說「誰叫我放棄論文戰場，誰就是藍營內應！」國民黨台北市議員徐巧芯因此大酸「抓到了！賴清德就是藍營內應！」

「林智堅就是柯建銘的細漢(小弟)，所以林智堅成長就是柯建銘成長。」徐巧芯表示，現在賴清德說要整頓學術倫理，說要防止出現林智堅2.0，網友大酸說「抓到了！賴清德就是內鬼」，因為翁達瑞曾經說，「誰叫我放棄論文戰場，誰就是藍營內應！」

（影片來源取自《徐巧芯》若有移除請見諒）

徐巧芯說，所以抓到了，翁達瑞說，「國民黨沒有縮手，想用論文戰殲滅民進黨。誰叫我放棄論文的戰場，誰就是藍營的內應，企圖削弱綠營的火力！」這是很多天以前的翁達瑞先生，她強調「所以你看，在這些翁達瑞們的眼裡，賴清德賴主席是什麼？他是藍營內應耶！」

「之前跟蔡英文選舉的時候，被說是台獨金孫，又是中共同路人。」徐巧芯指出，現在從翁達瑞的標準來說，賴清德就是妥妥的藍營內應。所以公開請問陳時奮先生，他說「我是光明正大的人」，你是陳時奮就是陳時奮，為什麼要弄一個筆名，假裝自己是翁達瑞？用筆名這件事就超不光明正大，完全是在自打臉。

徐巧芯強調，總之抓到了，賴清德就是藍營內鬼，因為他說要整頓黨內學術倫理。當然賴清德也不敢真的去捅這個馬蜂窩，他們改革都改半調子而已，所以他說這個不溯及既往，所以小智的部分不算，而且被記者追問的時候賴說「他(林)的論文不是已經被撤銷了嗎？」

「不許你這麼說！翁達瑞不是這樣講的！」徐巧芯直酸，翁達瑞說這個事情還沒有定下來，要無罪推定原則等等，所以你看，翁達瑞說的藍營內應鐵定就是賴清德。「我要幫媒體下標：抓到了！徐巧芯爆料，原來藍營內應是『他』」，然後大家就開始去看是誰，被騙點閱率，「我超常被騙的耶！因為只要看到『是他』，我這個人就是這樣，我就會忍不住手指點進去，明明就知道這是一個騙局，但是我還是想要知道是誰。」