2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，國民黨智庫執行長柯志恩8日就表示，「要讓侯友宜在市政上面，施政報告質詢完一輪，弄完之後，在4月底、5月那時候再叫侯友宜表態，到時候侯友宜才有機會講得更明確」，引發討論。

柯志恩8日在網路節目《少康戰情室》中表示，「國民黨的總統和立委初選的辦法，應該是在3月底、4月就勢必要出來，否則會等太久」，而對於侯友宜，柯志恩也直言，「大家都認為他現在目前是國民黨最強的候選人，也因為被認為是最強候選人，被賦予最大的期望，所以他的出手、起手式就非常重要」。

柯志恩分析，「以目前來說，叫侯友宜出來講除了『好好做事』以外的話，有點強人所難，因為議會也還沒開議，而且即使大家都知道他可能會去選總統，還是願意用這麼大的選票來支持他，所以大家不是這麼在意會不會像韓國瑜一樣落跑，完全是不一樣的狀況」。

柯志恩最後也說，「但總要讓侯友宜在市政上面，施政報告質詢完一輪，弄完之後，在4月底、5月那時候再叫侯友宜表態」，柯志恩更強調「我覺得這時候侯友宜才有機會會講得更明確，現在以他的個性來說，會非常在乎他的起手式」。