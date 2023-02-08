馬士基去年息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）高達368億美元，創下公司史上最佳成績。該公司預估今年EBITDA將介於80億至110億美元之間，約較去年縮水70％至78％，亦低於市場預期的119億美元。自由現金流預估至少達20億美元。

馬士基指出，今年的財測是基於預期庫存調整將在上半年完成，屆時市場需求將更趨於平衡。今年全球經濟成長恐持續疲弱，預估全球航運需求將萎縮2.5％。

去年因疫情造成的塞港和消費者需求火熱，刺激運費飆高，馬士基去年兩度調升全年財測。隨著經濟衰退逼近和疫情帶動的需求降溫，費率隨之崩跌。

馬士基8日公布，第四季EBITDA為65.2億美元，低於分析師預期的69.5億美元，也不及一年前同期的79.9億美元。營收年減3.7％，降至178億美元。

馬士基指出，由於貨運需求減弱，加上塞港緩和和供應鏈瓶頸好轉，第四季貨運量年減14％，費率年減3.5％。

馬士基表示，去年縮減俄羅斯業務造成5.11億美元支出，公司的最終目標是完全退出俄羅斯市場。

馬士基同日宣布調升股利， 由每股2,500丹麥克朗上調至4,300丹麥克朗（約620.33美元）。

甫於今年上任的馬士基新執行長克拉克（Vincent Clerc）透過聲明稿表示，去年在許多方面都是非凡的一年，公司呈報史上最佳業績。進入大環境更具挑戰和客戶面臨新不確定性的一年，馬士基決定加速業務轉型，強化營運優勢，以抓住面前獨一無二的機會。