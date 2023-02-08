屏東監獄以「光、源、未來」為發想，製作花燈作品「晁瑞共和鑲浪金滔」，獲得台灣燈會評審肯定，榮獲特優。（屏東監獄提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東監獄的第2件花燈作品「一家團圓」也獲得優等的好成績。（屏東監獄提供／謝佳潾屏東傳真）

2023台灣燈會主題是「光源台北」，寓意台灣燈會源起台北、希望之光照亮整座多元文化的城市，而屏東監獄以「光、源、未來」為發想，製作花燈作品「晁瑞共和鑲浪金滔」，傳達今年台灣經濟穩健復甦的祝福，獲得台灣燈會評審肯定，榮獲特優。

屏東監獄指出，「晁瑞共和鑲浪金滔」，是以外圓內方的古錢幣（又稱為孔方兄）疊鑄流成類似於一棵樹的形狀，並配以流動燈源投射，製造金光閃爍、波光粼粼的光影，搭配神獸龍鳳及寶船一艘，將所有的吉祥元素集合在此作品中，祝福台灣能在2023年，經濟穩健復甦，人民安居樂業。

此外，屏東監獄的第2件花燈作品「一家團圓」也獲得優等的好成績，以虎為發想，製作老虎家族因為疫情無法參與2022台灣燈會，現在開放了，終於可以一家一起在竹林下享受自由恬淡的悠閒氣氛，讓民眾也能看到老虎的英姿。

屏東監獄典獄長蔡景裕表示指出，為傳承中華傳統技藝文化，於2009年成立美工花燈班，每一件花燈作品都是汗水與辛苦的付出，製作過程需克服長僅有約25公尺的走廊及教室空間工作場所狹小的限制，由老師們用心教導最新工法、收容人絞盡腦汁構圖，齊心全力投入研究作品如何精進做到最好，讓每件花燈作品，都能以不同風貌產出。