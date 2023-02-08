土耳其發生毀滅性地震，死亡人數恐破萬，超過十萬棟房屋倒塌，近日推特流傳一張狗兒不離不棄，牽起被壓在廢墟底下小女孩的手，讓許多人感動落淚，但國外事實查核中心表示，該張照片並非此次地震拍下，早在2018年就出現過。

土耳其大地震後，一張照片在推特與臉書上瘋傳，照片中一名身穿紅衣的小女孩，被壓在瓦礫堆中，只露出一截手臂，奄奄一息，狗兒則把前腳搭在女孩手上，趴坐在旁邊，守護著小女孩，並露出悲傷的神情，彷彿在求救。

國外事實查核中心指出，這系列照片是由2018年捷克攝影師諾薩克所拍下的搜救犬救援畫面，並非此次土耳其地震。(圖／shutterstock)

悲傷照片讓網友看得又感動又心痛：「這是寵物狗狗在守護小主人嗎」、「感覺是搜救犬找到活人在求救」、「看得好想哭」、「天佑土耳其」、「快點誰來救救人」、「狗狗的表情太讓人悲傷了」。

但國外事實查核中心指出，這張照片並非出自這次土耳其大地震，他們調查後，發現照片在2021年10月就曾出現在「美國犬業俱樂部」，繼續追朔後，發現在2019年時，已出現在如iStock、Shutterstock等免費圖庫網站，最終找到最早出處，是在2018年10月的Alamy網站，並找到了原始的拍攝者為捷克攝影師諾薩克(Jaroslav Noska)，諾薩克指出，這是他拍下的搜救犬救援照片，不過並未表示他是在何時拍下照片。