土耳其近日發生規模7.8級強震，且餘震不斷，傷亡人數不斷上升，台灣除了由政府出動搜救隊以外，民間也有許多台灣人希望捐款、捐贈物資幫忙土耳其。駐台北土耳其貿易辦事處稍早宣布「亟需物資」清單，不過有網友質疑，為何捐贈物資限定「全新」或「未使用過的」，辦事處則說明，這是因為衛生考量。來自土耳其的藝人吳鳳則說明，帳篷、帳篷用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶等5種物品「可以二手的沒關係」。

駐台北土耳其貿易辦事處公布捐贈規定。（翻攝自Taipei Türk Ticaret Ofisi- 駐台北土耳其貿易辦事處臉書）

駐台北土耳其貿易辦事處在臉書粉專發文表示，有關2月6日土耳其地震所需的物資援助專案，因為時為冬天，災區氣候條件惡劣，捐贈物資項目以「以符過冬」為首要條件。「因衛生考量，物資需為『全新』或『未使用過的』」。

駐台北土耳其貿易辦事處公布亟需物資清單。（翻攝自Taipei Türk Ticaret Ofisi- 駐台北土耳其貿易辦事處臉書）

辦事處強調，僅收清單上的物資，若非清單物品恕無法接受，打包時務必在箱中放置一張「清單明細」，註明數量和重量等以利分類的資訊，外包裝空白處也需清楚註明「土耳其賑災物資」字樣，物資可用郵寄快遞或親自送至倉庫，地址位於台北市內湖區成功路五段180號的「佛教慈濟慈善事業基金會內湖聯絡處」，時間到2月15日止。

清單明細上載明，目前土耳其亟需冬天衣物，尺寸和年齡不拘，包括冬大衣／保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲，其他物品則包括帳篷、帳棚用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、尿布、衛生棉／護墊／棉條。

對此，有網友好奇，土耳其現在是緊急時刻，「應該舊的衣服也可以吧，要新衣服的意義是？」許多人回應，「衛生用品就算了，衣服為什麼要新的？」、「看來是不缺物資，省的我捐 」，不過也有人分析，「不這樣說，保證收到一堆垃圾」、「一定會有人當作舊衣回收站亂丟破爛衣服」、「誰叫一堆人把抹布一樣的衣服丟出去以為是」、「希望馬上就能送過去，如果還要重新篩選清洗，根本增加志工的工作量吧」。

吳鳳則在臉書粉專說明，清單中的帳篷、帳篷用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶5種用品「這些可以二手的沒關係」，不過其他衣物、衛生用品一定要新的，「謝謝大家的幫忙」。