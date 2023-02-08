香港天王劉德華2008年與朱麗倩結婚，夫妻倆2012年迎接女兒劉向蕙（Hanna），組成一家三口的幸福家庭。近期劉德華、吳京與李雪健主演的科幻新作《流浪地球2》在大陸熱映，劉德華接受港媒訪問時，難得鬆口女兒曾不滿他長期離家工作、夫妻倆對女兒很寵溺等私事。

《流浪地球2》從大年初一上映至今，票房已突破34億人民幣（約150億新台幣），更將在明（9日）於香港上映。劉德華受訪表示，成為爸爸後對親情戲較易上手，他回憶拍電影《雷洛傳》時女兒尚未誕生，當時是現場收音，片中有兩個小朋友卻一直吵鬧，他忍不住發脾氣，把兩個孩子拉去後巷訓話；女兒劉向蕙出生後，劉德華才知道孩子容易沒耐心，「例如我陪個女兒做兩小時功課，她一定沒有耐心。」

劉德華在《流浪地球2》是個對女兒較嚴厲的爸爸，但現實生活中不是如此，劉德華笑說：「我現實是女兒喜歡怎樣便怎樣，不算是慈父，完全是溺愛。」被問及妻子朱麗倩是否為黑臉？劉德華回應：「我們兩個都溺愛，她沒有需要怕，但會折服在我們的愛之下。」

劉德華在片中只能隔著螢幕與女兒溝通，現實中他經常因為工作的關係飛往各地，為了聯絡也是得靠視訊軟體，但女兒劉向蕙曾經很不喜歡這種相處模式，劉德華回憶道：「做演員有時需要做選擇，跟當太空人沒分別，當她年紀還小時，我跟她FaceTime她是會掉開電話，然後說︰『我要真的！』怎可能有真呢？還有很長時間才見到面，所以都無奈接受。」

事實上，劉德華忙於工作的同時，也會關心女兒的在校生活。去年12月底劉向蕙在學校登台表演，劉德華被網友目擊低調地出現在校園中，從校徽中可發現，劉向蕙就讀位於香港的滬江維多利亞學校（VictoriaShanghai Academy），採用IB課程（InternationalBaccalaureate），採取雙語教學；學費部分，每年度小學約14萬（約新台幣55萬元），中學約16萬（約新台幣63萬元），還得購買債券或付一次性可退還建校費6萬（約新台幣23萬5000元），協助學校長遠增進其發展資源及設施。