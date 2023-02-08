南投縣第二選區立委補選3月4日投票，因此役是民進黨主席賴清德上任首戰，藍綠陣營都嚴陣以待。國民黨在黨主席朱立倫親自督軍下，也確立以陸戰為主、空戰為輔的輔選計畫，以團體戰全力延續2022勝選氣勢，阻斷賴參選2024氣勢。

國民黨發言人蕭敬嚴表示，陸戰部分，黨中央已要求地方黨部與基層組織系統輔選，深入基層拜訪拉票，也啟動親友推薦及催票計畫，穩固票源；因中部地區屬共同生活圈，黨中央更動員南投、台中等鄰近縣市黨部，發動百工百業相挺。

空戰部分，蕭敬嚴說，除文傳會將發動議題空襲、助攻外，立法院黨團也將協助黨立委候選人林明溱在議題攻防；11日林將成立競選總部，朱立倫、南投縣長許淑華外，黨中央更將安排縣市長前往南投輔選。

蕭敬嚴提到，民進黨副秘書長黃建嘉率12人小組進駐南投，以噴口水負面選戰做起手式，面對民進黨動用國家資源、網軍側翼壓境，國民黨盼以跨縣市輔選及團隊作戰方式穩紮穩打，贏得選戰。

黨務人士分析，與台北市立委補選一樣，南投第二選區立委補選的決勝關鍵也在於投票率，林明溱曾任2屆立委、2屆縣長，長期經營濁水線，更曾獲五星縣長肯定，長期在南投耕耘的政績與經驗，就是林贏得勝選的最佳利器。