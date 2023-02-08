墨比爾斯受訪時指出，「印度有許多優質公司，公司治理出色，在股市表現也很亮眼，所以應該把阿達尼風暴視為單一事件。」

此外，高盛、野村與匯豐分析師皆表示，他們並不認為阿達尼風暴會蔓延至整個印度股市。

墨比爾斯表示，阿達尼集團（Adani Group）占印度指數權重約6％，權重雖大，但影響層面沒有那麼廣，從印度股市並未遭受重擊即可見一斑。

阿達尼集團深陷詐欺指控後，印度Sensex和Nifty 50指數雖然一度跌至三個月低點，但表現仍舊相對抗跌。

全球多個大型經濟體在過去一年承受能源市場波動，通膨率躥揚至數十年新高紀錄，以及經濟成長大幅放緩苦難，印度在部分分析師和投資人眼中是一大亮點。

美國放空機構興登堡（Hindenburg Research）在1月稍晚發布報告，指稱阿達尼集團過去數十年來肆無忌憚地操縱股價和會計詐欺。

儘管阿達尼嚴辭否認有任何不法，這篇爆炸性報告導致該集團旗下七家上市公司股價狂瀉，迄今市值蒸發逾1,130億美元。對阿達尼曝險的共同基金與ETF損失慘重。

墨比爾斯受訪時指出，就我看來，好消息是事件讓外界注意到印度是一個龐大的市場，那裏還有許多大型企業。國際媒體的關注就某些方面而言是有幫助的，它喚醒外界正視印度是快速成長的大國。

墨比爾斯表示，另一項好處是興登堡的指控將引發印度政府和阿達尼的債權銀行的注意，印度其他企業將會受到檢視，有助改善公司治理。

墨比爾斯還透露，基於阿達尼債務龐大和政治風險顧慮，他對阿達尼企業25億美元股票增資案並無興趣。