2023南山高中模擬聯合國NSMUN邀請112名高中生參與自2月8日至10日三天兩夜的模擬聯合國會議，以中英文方式共同討論全球議題。（南山高中提供）

2023南山高中模擬聯合國NSMUN邀請112名高中生參與自2月8日至10日三天兩夜的模擬聯合國會議，以中英文方式共同討論全球議題。（南山高中提供）

2023南山高中模擬聯合國NSMUN邀請112名高中生參與自2月8日至10日三天兩夜的模擬聯合國會議，以中英文方式共同討論全球議題。（南山高中提供）

2023南山高中模擬聯合國NSMUN邀請112名高中生參與自2月8日至10日三天兩夜的模擬聯合國會議，以中英文方式共同討論全球議題。（南山高中提供）

在克服全球疫情與政經局勢等因素後，2023南山高中模擬聯合國NSMUN成功邀請來自香港新亞中學、美國學校、台灣共九縣市32所學校，112名高中生參與自2月8日至10日三天兩夜的模擬聯合國會議，以中英文方式共同討論全球議題。

本次會議結合聯合國SDGs永續發展目標討論全球議題，全英文常規委員會為「國際海洋組織」，代表們討論「全球海洋發展與變遷」的議題，共同為海洋維護做努力；英文特殊委員會則透過「聯合國安全理事會」來思考「安理會的改革」，內容特別具特殊性及挑戰性；中文委員會則利用「聯合國糧食及農業委員會」討論「疫情後糧食問題處理及改善」的辦法，不僅因應現今全球糧食的嚴峻局勢，也讓參與的代表們擴展全球視野。

新北市教育局劉明超副局長在開幕式強調書本上的知識不是學習的全部，如何培養全球移動力，語言、視野、世界觀，是新北市強調國際公民必須具備的能力。

會議邀請夏威夷駐台辦事處雷均處長擔任演講嘉賓，雷處長以疫情後改變的十五個面向提出全球後續發展的觀察與趨勢，並與會場學生共同討論未來可以進行的相關因應。

就讀清華大學的會議秘書長葉芸含表示：「疫情逐漸趨緩的第一場模聯會議，舉辦真的戰戰兢兢。今年恢復了代表之夜，讓來自各地的高中生能盡情揮灑青春，學習社交禮儀，有更多的交流。歡迎來自香港及美國的代表共同參加，大大增加了會議的多元性與視野。」

從國中開始就接受模聯教育並回到母校擔任英文科教師的王世銓老師也表示了對模聯的認同：「模聯活動不僅能培養中學生對國際議題的敏感度、訓練學生透過擔任各國代表進行換位思考，也能在受到現實框架的真實聯合國系統外，透過青年學子的腦力激盪，創造出更多可能性。」

為了歡迎香港新亞中學同學參加會議，特別安排在代表之夜的晚會進行全體大合唱，向遠道而來的新亞老師與同學致上誠摯的情誼，並期許未來能繼續相互交流，共同努力培養學生對於全球議題的熱忱與實踐。

南山中學蔡銘城校長支持模聯會議不遺餘力，他提到今年邁入第13屆的南山模擬聯合國會議能夠讓更多高中生看見世界，也期許代表們努力突破自我、追求夢想與目標，成為點亮自我與世界的光。