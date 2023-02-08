三寶駕駛疑似錯過交流道，竟然在國道上「原地煞車」後，再緩緩駛出國道。

錯過就錯過，不要突然停下來！有駕駛日前行駛在國道10號靠近高雄市自由路交流道前，突然見前方休旅車速度驟降，嚇得他緊急煞車，一陣慌亂後，有輛紅色轎車從休旅車緩緩駛出國道，往匝道而去，氣得他脫口送出「國罵」；原來是該紅色轎車疑似錯過要下去的匝道，竟然直接在國道上「原地煞車」；對此，網友也大罵「如果不檢舉，對不起煞車皮」、「這會害死人的」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段25秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於國道10號往高雄市自由路出口交流道前，有駕駛行經該路段，突然前方1輛休旅車急煞車，嚇得駕駛也緊急煞車，並脫口送出「國罵」，沒想到，原來是休旅車前方還有輛紅色轎車疑似錯過匝道，竟然就在國道上「原地煞車」，最後該紅車才閃著右方向燈緩緩開出匝道，所幸未造成車禍。

影片一出，網友紛紛留言表示「這如果不檢舉，對不起煞車皮」、「這種人拜託別上路」、「這些人自己犯錯都不會選擇處罰自己，下一個交流道再下去，卻是選擇考驗其他人的安全距離」、「這會害死人的」、「錯過就錯過，不要突然停下來」、「看樣子已經很習慣這樣子的開車方式了」、「舊車+新車牌=新手上路」、「無故驟停、跨越槽化線，有得受了」。