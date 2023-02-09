高雄銀行為響應2023新春開紅盤，開春即推出「兔飛猛進」超優惠系列外幣定期存款及活期存款專案，以新台幣購買美元並承作美元優利定存六個月，可享年利率高達4.3％；公司戶外幣活期存款平均金額達100萬美元以上，亦可洽高雄銀行各分行議定超優惠的活期存款專案利率；有承作外幣存款需求的客戶，可洽高雄銀行各分行辦理。

高雄銀行推出限時「新春外幣好利HIGH」優利定存專案，不需要搭配任何商品，公司個人皆可辦理。以新台幣購買，臨櫃單筆只要達5,000美元起，線上單筆只要達1,000美元起，即可享有三個月期年利率高達4.25％，六個月期及十二個月期年利率高達4.3％的優惠利率。另高雄銀行行動網銀APP有提供匯率到價通知服務，民眾換匯可利用此功能，分批購入外幣，達到分散匯率風險的效果。此外，公司可視本身美元、歐元等外幣及新台幣營運週轉需求，辦理外幣存單作為擔保品借出新台幣，除可享受較高外幣利息收入，也可同時降低新台幣利息支出。

外幣也可以零存整付。高雄銀行「外匯Fun輕鬆」外幣零存整付專案，提供有國外留學、旅遊、財富配置規劃需求之小資族客戶，每月自台、外幣活期性存款扣款，存入外幣定存累積資金並降低匯率風險，該專案有美元、人民幣、澳幣、紐幣及南非幣5種幣別，起存額門檻低，美元只要100元起就可參加。網路、臨櫃都可辦理。