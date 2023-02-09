交通部主辦的台灣燈會睽違23年在台北舉辦，號稱旅美教授的翁達瑞（本名陳時奮）竟稱，新竹棒球場12億是有建設的投資，台北燈會8億是燒掉的，國民黨立委王鴻薇忍不住嗆，陳時奮又護前新竹市長林智堅，偏偏再次上錯車。

王鴻薇8日在臉書粉專表示，翁達瑞經歷論文戰場挫敗連連，終於不發布論文辯駁內容，轉而針對林智堅棒球場施工事件，全力護航，還扯台北燈會的8億是燒掉的「費用」，新竹棒球場的12億則是有建設的「投資」。

王鴻薇點出，先不說新竹棒球場12億的投資，讓MLB驗收打槍，讓國手場上受傷，如果以公司而言，主導這項投資的林智堅，不知道要被開除幾次，林智堅當時居然還好大喜功，敢帶著總統蔡英文風光開幕，果然落魄收場。

王鴻薇指出，陳時奮要護航舉例子，也好歹搞清楚，這次辦在台北的台灣燈會主辦單位，赫然就有交通部觀光局，現在陳時奮是直指民進黨政府這次燈會亂燒錢嗎？為了林智堅，陳時奮戰台大、戰竹科管理局、戰教育部、戰交通部，有必要到這樣的愛堅心切，失去理智嗎？

王鴻薇接著表示，其中翁達瑞不乏惹怒眾多棒球人的言論，對於讓選手受傷的質疑，他竟然回說「世界上有那個球場沒有球員受傷？」、「什麼叫『國家運動員』？職業棒球手嗎？」不少棒球人看到這樣的言論，整個都火起來了，翁達瑞到底想要說什麼？繼續幫林智堅惹怒台灣人嗎？王鴻薇不禁嗆，陳時奮又護林智堅，偏偏再次上錯車。