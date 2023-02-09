每個男人都有顆愛打電動的心，卻常為了感情和家庭犧牲遊戲時數和品質。但中國大陸浙江一名人妻，不僅不反對丈夫打電動，甚至親自設計了「電競廁所」給老公使用，讓對方能暫時逃離工作與家庭紛擾，在馬桶蓋上沉浸於遊戲世界。

據《瀟湘晨報》報導，這座被大理石牆面包覆的電競廁所，除了空間較為狹窄和有防水防潮疑慮外，幾乎沒有其他缺點，甚至大幅縮短其他玩家最討厭的「上廁所時間」。但女主人蔣女坦承，這看似突破性的電競廁所，背後其實有天下父母心的苦衷。

（圖／翻攝自抖音）

蔣女指出，因為住家面積只有40平方公尺，「為了不讓孩子和爸爸互相影響」，只好把平常很少使用的備用廁所改造成電競房，為此還畫了設計圖請師傅建造桌子，期間也不忘諮詢丈夫意見，最終得到構造簡單、卻極為實用的電競廁所，其中最精妙的，莫過於馬桶兼椅子，「我們一直找不到合適椅子，便直接把馬桶蓋加上墊子，直接坐在上面」。

蔣女直言，夫妻之間要互相理解，她們除了相互分擔家務、開銷，也都會想在下班後放鬆一下，所以對丈夫「喜歡窩在家裡不出門，做他那點小愛好」，也就不會多說什麼。影片曝光後，掀起無數網友熱議，還有人羨慕的說，「沒結婚可能不會理解，有這麼一片地方玩遊戲有多爽」。

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