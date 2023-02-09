好心疼！中國湖南省郴州市有一名3歲女童，罹患神經母細胞瘤，由於病情複雜，醫生建議先進行化療、放射性治療，再進行造血乾細胞移植手術。目前持續進行化療，但後續治療費用預估至少要20萬人民幣（約89萬新台幣），然而女童父親開貨車，一個月僅賺5000多元人民幣（約2.2萬新台幣）的工資，完全負擔不起，現在只能希望各界善心捐款，幫助他們度過難關。

據了解，女童是第3個孩子，她去年5月因為感冒發燒，後來喊腳痛，在醫院做了全面檢查，醫生建議住院，怎料一個禮拜後，持續發燒不退，淋巴結、肝、脾相繼腫大，血小板也下降到臨界值，抗病毒治療沒能控制住病情，反而讓病情加劇，半個月後終於檢查出原因，女童確診神經母細胞瘤。

女童進行化療，副作用很嚴重。（圖／翻攝自微博）

女童第1次化療副作用很嚴重，噁心煩躁、整天哭鬧，看著孩子的模樣，讓母親很心疼不已，「可我能做的就是每天淚流滿面地抱著孩子，其他的什麼都做不了」。做完第3個療程後，女童進行惡性腫瘤切割手術，術後雖然留下20公分的傷口，但恢復得很好。正當家人為女兒病情好轉歡喜時，基因檢測報告出爐，卻顯示為原發性，復發機率很大。醫生建議儘早做造血幹細胞移植，因為每復發一次，對孩子身體會多一重損傷，到時就真的無能為力了。

從女童發病至今，已經花了16萬人民幣，移植還需要20萬人民幣左右，去哪生出這筆錢成了問題。女童母親坦言，他們已經借遍親戚朋友，就算把老家賣了也是杯水車薪，現在只能靠老公的工資維持治療，雖然很困難，但每看到女兒對她笑，她就會告訴自己：「即使是砸鍋賣鐵也要不顧一切救她」。

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