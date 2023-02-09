夫妻之間若不能互相尊重禮讓，這段婚姻可能不會長久。中國一名人妻抱怨，才剛復婚一個月，發現老公把領的薪水給她，卻偷偷把部分的錢給婆婆，氣得她大罵對方，以離婚威脅把錢要回來，坦言：「早知道就不復婚了，現在又後悔了」，掀起一番議論。

這名人妻，復婚一個月，老公最近剛領薪水6000元人民幣（約2.7萬新台幣），回來後只給她5500元人民幣，剩下的500元人民幣則是給婆婆的孝親費，她知道後大發雷霆，臭罵了老公一頓。

人妻指出，婆婆又不是只有老公一個兒子，而且每個月還要繳社會保險，反觀自己月薪5000元人民幣，也沒有給媽媽錢，因此看不慣老公這樣的行為，要求對方把錢討回來，否則就離婚，「我絕不慣著他那臭毛病」。

人妻不滿老公把部分薪水給婆婆。（圖／翻攝自抖音）

消息曝光後，引來大批網友砲轟：「這樣的女人不能要」、「離婚吧，別再傷害妳身邊這個男人了，為妳他不值得，放過他」、「該後悔的是妳老公吧」、「不懂感恩的女人沒用」、「沒有父母哪來的我們，百善孝為先吧」、「不知足的女人」。

值得注意的是，該名人妻的抖音內容超詭異，一下子單身、一下子私奔12年、一下子又再婚，描述內容提到：「拍影片用文筆記錄生活，影片內容過於真實，一段文案一個故事…文案與本人生活無關！」可見故事並非她本人的經歷，至於真實性，可以發現抖音平台也有其他相同的文字內容，因此不排除是假的，只是為了博眼球吸引流量。

發文者的抖音帳號內容很詭異。（圖／翻攝自抖音）

更多 CTWANT 報導