藝人隋棠被爆噪音擾鄰，和鄰居誰也不讓誰，雙方互相指控，目前已進入司法程序。此事也讓小兒科醫師陳木榮十分有感，想起10多年前工作時租在1樓，剛搬進去就聽到樓上「叩叩」聲，一整天都持續，讓他感到困擾，觀察半年後才發現，樓上的聲音原來不是樓上製造的。

小兒科醫師陳木榮在臉書專頁

提到，10多年前在竹北工作租屋時，剛搬進去就發現樓上會發出「叩！叩！」聲，剛好就是2下，他甚至拿聽診器聽，而聲音的最大的位置在書房天花板，「這個聲音不是小孩跑跳的腳步聲，也不是拉動桌椅的聲音，發生的時間不規律但是很煩人」。

陳木榮猜測，樓上可能住了位年邁的長輩，坐在搖椅上前後搖動，才會發出「叩！叩！」的聲音，加上聲音總在半夜12點前出現，偶爾1、2次把他吵醒，因此他一直沒去反應。比較苦惱的是，聲音的高峰是每天早上6點半以後，總會持續2、3小時，到了9點多以後才會減少，傍晚5點多又開始，同樣持續2、3小時。

陳木榮發現天花板傳來的聲音，並非樓上鄰居製造的。（示意圖／翻攝自pexels）

半年多來，陳木榮他一直忍受這個聲音，直到某天下午看著窗外，突然發現外面就是馬路，旁邊是地下停車場的車道入口，只要有車子開進停車場，1秒鐘後天花板就會傳出「叩！叩！」的聲音。他隨即走到停車場觀察，發現停車場最下方有一條排水溝，排水溝上方有一個鐵柵欄蓋著，每輛車前輪經過鐵柵欄，就會「叩！」一聲，後輪經過又會再「叩！」一聲。

陳木榮發現，這個聲音經由整棟大樓鋼筋水泥的傳導，傳到他房間的正上方，他靈機一動，拿了幾條抹布塞在鐵柵欄的隙縫邊，從此就不再聽到「叩！叩！」聲，他很慶幸自己找到原因，後來偶爾會看到網友抱怨樓上樓下的聲音，甚至有人明明不在家，卻被樓下鄰居抱怨噪音，這時就會熱心解答：「樓上的聲音有可能是樓上發出來的，但是可能不是樓上製造的」。

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