大陸陝西一對夫妻因為買項鍊而發生爭執，丈夫一怒之下竟將自己的小拇指砍斷，作法相當極端，醫生告訴他要到更大的醫院進行手術才能將手指保住，沒想到他竟稱直接截掉不要了，消息曝光引發熱議。

綜合

報導，事發於5日，陝西安康一名男子因為買項鍊一事和妻子發生爭吵，「她說她要買個兩千塊錢的項鍊，我說無所謂，好，結果我說的這個好字，她沒有聽到，她和我糾結一整天。」沒想到男子一氣之下，竟將自己的小拇指砍斷。

事發後，警方接獲報案，趕緊將男子送到醫院，醫生表示，該手指要保住需前往西安手術，但因為男子還在氣頭上，竟稱截掉不要了，還不斷表示「她沒有聽到我說的這個『好』字，她和我糾結一天。」

消息曝光後引起網友熱議，紛紛留言「傻成什麼樣才會這個樣子」、「這個真的不值得，天天吵架也是真的煩，男子這麼極端，估計是忍不了了」、「兩口子之間吵吵鬧鬧很正常，自己那麼消極還動刀了就有點過分了，心理有問題吧」、「兩人都是暴脾氣急性子」、「這麼極端的男人，可怕」。

更多 CTWANT 報導