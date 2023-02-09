大陸廣東一名女子日前睡了一覺醒來，發現家裡非常黑，沒有任何一點光線，沒想到一打開窗戶，竟發現窗外多了一面牆，讓她當場傻眼，所幸和鄰居溝通過後，對方也願意將這面牆拆除。

綜合陸媒報導，事於廣東揭陽，一名女子日前在家中睡覺，醒來後卻發現家裡變得異常黑暗，完全沒有任何光線，她打開家裡的燈後，再拉開窗戶，映入眼簾的竟是一面水泥牆，讓她當場傻眼，被這波操作給嚇懵了。

大陸廣東一名女子日前睡了一覺醒來，竟發現窗外多了一面牆，讓她當場傻眼。（圖／翻攝微博）

女子表示，鄰居當時正在裝修，且對方以為物業已經和她溝通好，願意讓他們建這面牆，而這幾天女子都以為鄰居只是在貼地磚，不過幸好鄰居事一位很好說話的長輩，隔天就馬上請工人將這堵牆拆除，雙方也了解到這其中的問題是出現在物業身上。

消息曝光後，網友紛紛留言「還好鄰居好說話，若是遇上難搞的鄰居可沒完沒了」、「你笑死我了，人家在你窗戶乒乒乓乓你都不去看一眼」、「物業中間是溝通什麼去了」。

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