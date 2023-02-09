中國「間諜氣球」進入美國領空致使美中關係陷入空前低潮，美軍隨後派遣F-22戰鬥機掛載響尾蛇飛彈（AIM-9X）將其擊落。在中美關係加速惡化下，美國空軍日前更向北達科他州聯邦參議員警告，中資在當地建造的玉米加工廠計畫「對國安構成重大威脅」，後經投票決定終止該開發協議。美媒撰文指出，此事件反映出美方越來越擔憂中國等外國買家購買美國農田的交易，「農地交易可能成為美中關係惡化新的引爆點」。

根據華爾街日報提供的美國農業部數據庫資料，近年中國投資者持有的美國農業用地大幅增加，截至2020年底，中國投資者持有的此類用地，其中有近一半位在德克薩斯州。

美國農業部數據亦顯示，截至2020年底，中國投資者包括個人、中國實體或有中國股東的美國公司，共持有超過33.8萬英畝美國土地，其中不包括非農業用地，與2010年底的逾7.5萬英畝相比大幅成長。

報導指出，美中兩國的農業經濟密切相聯，中國仍是美國農產品出口的最大市場，2021年中國從美國購買價值近360億美元的農產品，但美國與中國之間不斷擴大的地緣政治衝突，引起了美國對保護農田的關注。美國國會議員已提出兩黨法案，要加強對外國人擬議購買行為的監督，或直接凍結來自包括中國、俄羅斯、北韓和伊朗等買家購買美國農田或農業企業的能力。

此外，美國各州也興起採取措施限制或禁止外國投資美國農田，美國國家農業法律中心數據顯示，目前有22個州正在考慮實施相關限制，相比在2021~2022年間，只有8個州就類似措施進行討論。