西方制裁打擊俄羅斯經濟，該國央行曾多次對其經濟前景持悲觀態度，甚至出現與克里姆林宮不同調的情況。近日有消息傳出，克里姆林宮正在向俄羅斯央行施壓，要求後者對俄羅斯經濟進行更加樂觀的評估。

商業內幕報導，自2022年2月揮軍烏克蘭以來，俄羅斯飽受極大壓力，西方及其盟國的強力制裁，嚴重打擊俄羅斯石油和天然氣收入。在這期間，俄羅斯央行一向直言不諱其悲觀的經濟前景，甚至有時與克里姆林宮樂觀的態度不一。

美國財經媒體引述熟悉內部會議人士透露，俄羅斯官員正在對央行施壓，要求做出更樂觀的經濟評估。

去年9月，俄羅斯總統普丁宣布部分動員，引發大規模逃離出境躲避徵召，當時俄羅斯央行公布研究報告，警告將衝擊國內經濟活動。而去年12月，俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）等分析師警告，西方出台60美元的俄油限價措施和歐盟對俄羅斯的石油禁令，預估會對俄羅斯造成新一波經濟衝擊。

報導指出，俄羅斯目前利率為7.5%，政府希望央行釋出經濟前景的樂觀訊號，並暗示可能降息，透過國內借貸彌補預算赤字，也因此利率對俄羅斯政府至關重要。

報導指出，能源收入下滑，外加國防支出大增，俄羅斯1月預算赤字已經上升至1.76兆盧布，僅第一個月的赤字，就已經達到俄羅斯全年估計2.93兆盧布赤字預算的60%。