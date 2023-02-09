2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而近日就有一份最新的街訪民調指出，對於2024大選，民眾希望藍綠白推出總統「正副手」的配對選擇，紛紛表示「侯友宜有在做事，侯友宜應該是可以」、「侯友宜我喜歡，因為他治理治安方面很厲害」，引發討論。

YouTube頻道《國民大會》今（8）日派出主持人謝曜州進行街訪民調，對於2024總統大選，若是民進黨派出「賴清德配蕭美琴」、國民黨派出「侯友宜配盧秀燕」、民眾黨派出「柯文哲配侯友宜」的選擇，而民眾心中的2024總統正副手應該怎麼配，就有人表示「我覺得侯友宜有在做事，侯友宜應該是可以」、「侯友宜我喜歡，因為他治理治安方面很厲害」、「我當然是選賴清德，因為我不喜歡國民黨」、「跟侯友宜對上的話，我會選賴清德」、「綠吧，藍白不考慮，都不喜歡」、「賴清德就是正直的好人吧」。

不過也有民眾強調，「我是柯文哲派」、「我選柯文哲，他做的還不錯，比較適合當總統」、「柯文哲當正的，副手都可以」、「柯文哲捷運的1280定期票，還有台北忠孝橋引道拆除」，最後該街訪也詢問「是否會繼續支持民進黨？」民眾則回應，「過去有支持民進黨，過去兩次都投民進黨，但小時候也經歷過國民黨完全執政的腐敗，但現在也經歷民進黨拿到權力的腐敗，那我覺得大家都想要再給其他小黨或是其他候選人一個機會」。