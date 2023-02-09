歷經數月之久，拜登政府與日本、荷蘭達成共識，啟動對大陸晶片設備出口管制。一名具有影響力的日本執政黨議員表示，雖然同意與美荷實施出口管制，但日本對華限制可能會比美國更溫和。

路透社報導，自民黨前經產省大臣甘利明（Akira Amari）表示，美國對華出口管制措施非常嚴格，即使對設備出口有相同的擔憂，但問題在於，日本是否需要嚴格遵守美國的作法。

日本上個月與荷蘭及美國達成共識，一同對大陸實施先進半導體設備出口管制措施，這與美國去年10月宣布的禁令達成一致。

美國希望遏止北京半導體生產發展，並阻止其收購可能助長軍事實力的半導體企業。報導指出，三方個別實施的管制措施的任何差異，若拖累美國設備商競爭力落後對手，都可能成為拜登的政治難題。

此前國際半導體產業協會（SEMI）公開表示，除非日、荷對大陸的出口管制措施與美國達成一致，否則效果有限。甘利明說，他聽取日本政府有關這項協議的簡報，目前只有美國公開承認這項協議。

甘利明說，有關這問題的公司和政府將深入研究討論，並找出底線應該設定在哪。