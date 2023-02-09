國民黨台北市議員徐巧芯發現聯電創辦人曹興誠，去年幫民進黨陳時中助選的時候還是「新加坡人」，疑似違反《公職人員選舉罷免法》第56條第4款規定，她並向中選會檢舉。中選會7日函請北市選委會查處，北市選委會則表示查處中，若屬實可處50萬到500萬元罰鍰。徐巧芯強調，變成台北市的事情了，作為台北市議員她就會繼續查下去，並狠酸去年8月30日到今年1月12日之間，曹興誠就是雙重國籍，所以根本不敢告她。

徐巧芯表示，去年9月吳子嘉董事長就在他的節目上說，曹興誠還是新加坡人，他還沒有放棄新加坡國籍。「然後我就很驚訝說：是喔？他還是新加坡人！蛤～他怎麼這麼不老實啊！」然後隔天在《盧秀芳辣晚報》跟介文汲大使等人一起討論這個話題。也順便批評了黑熊學院說，就算曹興誠捐30億，分下去每個人分200元是能幹嘛？

（影片來源取自《徐巧芯》若有移除請見諒）

徐巧芯說，然後曹興誠最近就突然拿了一個文件說我們汙衊他，說他已經取得了放棄新加坡的國籍，可是他所出示的證明上面，白紙黑字寫著，他是今年1月才去申請的，等於說去年9月我們講說他是新加坡人，是沒有講錯的。

徐巧芯指出，第一階段，就是去年8月30日以前，他就是一個新加坡人，然後8月30日到1月12日之間，他就是一個雙重國籍的，「那雙重國籍也是新加坡人啊！所以我們沒有人說錯啊！他不敢告我們啊！」說什麼他要控訴，有種就控告好嗎？控訴是啥啊？

「所以呢，我就去檢舉他違反《選罷法》，因為他等於說就是有出來講說要投給陳時中嘛。」徐巧芯強調，陳時中是一個政治人物、是一個候選人，即便在他中選會登記之前，作為政治人物來說，我們的規範條件，宣布要參選之後，你就是擬參選人了，所以擬參選人有沒有違反到這個規定，是要由選委會來認定的。而最早查到曹興誠在8月9日、8月8日的時候就已經在挺陳時中了，後來也繼續挺。

徐巧芯提到，所以曹興誠在新加坡人期間跟雙重國籍期間，都有去替陳時中助選，那這樣有沒有違反選罷法？她自己就寫信去跟中選會檢舉。一開始中選會說不予評論，一直到後來可能有輿論壓力。以賄選來講好了，今天已經宣布參選了，然後去送30元以上的禮物，這個也是會被抓賄選的。

「很多塔綠班就說他一定沒問題，坦白講我不知道有沒有問題，這個是要選委會去查。」徐巧芯直言，曹興誠是被通知了之後才主動去放棄了，為什麼不在8月30日申請恢復中華民國國籍的時候就去放棄呢？應該要這麼做嘛。所以收到中選會回應「曹興誠疑違反公職人員選舉罷免法一事，業已函請權責機關臺北市選舉委員會查處」，「變成台北市的事情了，作為台北市議員，我就會繼續查下去，看最後有沒有繼續辦下去。」