鍾沛君表示，賴清德(圖)最為難的是，林智堅這件事接下來會更嚴重，戰清白再查下去沒完沒了。（圖／本報系資料照）

前新竹市長林智堅論文抄襲造成一屍五命，事後戰清白又接連吞敗被認證抄襲。國民黨台北市議員鍾沛君8日在《大新聞大爆卦》節目強調，應該追問林智堅在國發所就讀期間，他交的報告、考的成績、寫的任何一張試卷都為真嗎？學分要不要也查一查？如果再下去，真心沒完沒了，凡騙過必留下痕跡。民進黨主席賴清德最為難的是，他不是當事人，沒辦法告訴大家到底誰抄誰，當事人只要一天不認錯，事情不會水落石出。

鍾沛君表示，賴清德最為難的是，接下來這件事會更嚴重，因為林智堅如果是教育部認證，他是連寫論文的能力都沒有的人，那倒要問問他過去在國發所就讀期間，他交的報告、他考的成績、他寫的任何一張試卷，都為真嗎？都是他自己的能力嗎？這些要不要也來研究看看？

郭正亮問：「你確定他有去（上課）嗎？」鍾沛君說，那就對了，可是他的學分已經拿到了，學分要不要也查一查？如果再下去，真心沒完沒了，凡騙過必留下痕跡，現在就看林智堅要不要出來說清楚。

鍾沛君直言，不然賴清德再怎麼努力，他不是當事人，他不是陳明通，他不是林智堅，他沒有辦法告訴大家，到底誰抄誰、怎麼抄？當事人只要一天不認錯，這件事情不會水落石出。