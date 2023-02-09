民進黨主席賴清德宣示解決學倫問題，他8日於中執會後發表談話，公布民進黨將秉持誠實信用、公平公正、取得社會的信任等3原則，率先提出機制，盼民進黨日後進行選舉時，不至於發生九合一選舉期間發生的事情；儘管該機制無法溯及既往，賴仍強調，希望以「誠信」面對選民。PTT鄉民酸「笑死，賴清德才剛上任就打假球」、「意思是他也知道會死一片」、「老人自己做一堆XX再來限制年輕人」、「溯及既往可能會滅黨」。

民進黨中執會8日通過《為針對學倫問題討論本黨機制案》，直指由於2022年地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，因此訂定《學位論文學術倫理聲明書》，由民進黨擬參與提名的候選人具名簽署，以昭社會公信，同時強化黨內提名審核的把關機制，未簽署聲明書或未完成查對程序者，其研究所以上學位不列入民進黨提名所認可的學位，且中央黨部得設立審查小組，對公職候選人所列學位的論文進行查對，並得請候選人說明。

賴清德更罕見地在中執會後親自發表談話，同時回應媒體提問。針對媒體關切，如果論文有抄襲，但是登記參選時沒有使用該學歷，民進黨就不會管參選人的論文真偽嗎？賴清德回應，本身沒有使用學歷，當他來參加初選時，沒有登記這項學歷，黨自然無權針對學歷問題與否做處理，「我們希望每一個黨內同志來參加初選，最後代表黨進行大選的時候，他的每一項學歷都是禁得起檢驗的。」

媒體也問到，是否有溯及既往的相關機制？賴清德則並未點名特定人事，強調「他已經被取消學位啦，他已經被取消學位了嘛！」另被問到，若民進黨審查的結果與大專院校學倫會審查的結果出現落差，會以什麼標準為主？賴清德回說，民進黨無從判斷每個大學學倫會審查的嚴格程度，民進黨會負責任地定出機制，然後檢視從政同志的學歷，就是希望以誠信面對選民，讓選民在做決定的時候，能夠有可靠的資訊來做參考。

PTT鄉民表示：「乾脆改成有民進黨黨證就不檢視好了」、「不溯及既往就玩假的R」、「貴黨還有誠信喔？」、「是非黑白可以這樣顛倒嗎」、「不溯及既往，代表已經畢業都不管了嗎」、「騙鬼啦」、「嘿嘿，看來民進黨很多假學歷」、「笑死，可悲民進黨」、「笑死，賴清德才剛上任就打假球」、「不溯及『本黨』既往」、「溯及既往可能會滅黨」、「本黨特色學倫，有黨證免死」、「本黨的黨紀處分就是不允處分」

還有人酸「蔡璧如辭立委，蔡適應呢」、「塔綠班會說那是她自己要辭的」、「真有問題也是全黨挺一人」、「改革個屁，都是護航垃圾」、「看來賴清德根本沒真的改革魄力，假球仔」、「小蝦米的勝利」、「不溯及既往，治痛丹：耶！解套！>.^」、「溯不溯及既往看黨，真是笑死人」、「看樣子輸的不夠慘」、「打假球騙騙白痴死忠就好」、「老人自己做一堆XX再來限制年輕人」、「笑死，意思是他也知道會死一片」。